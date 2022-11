E-toupeira: por que crimes foi Paulo Gonçalves julgado? O Benfica foi ilibado? Guia para um caso mediático que chega quinta-feira ao fim

O Ministério Público tinha a ambição de levar os principais responsáveis da Benfica SAD a julgamento no início das investigações ao caso “E-Toupeira”. Mas dois juízes, Ana Peres e Rui Teixeira, deitaram as pretensões dos procuradores por terra. E no julgamento deste caso, o clube encarnado ficou de fora. A figura mais próxima do universo então liderado por Luís Filipe Vieira a ir a tribunal é Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico da SAD do Benfica.