Fórmula 1, Premier League, Pelé e até o Vitória de Guimarães. O desporto reage à morte de Isabel II

De Isabel II sabia-se que era uma grande apreciadora de corridas de cavalos, às quais já não se deslocava por motivos de saúde. Em junho, faltou ao Epsom Derby apenas pela terceira vez no seu reinado de 70 anos. De futebol não seria tão adepta mas foi das suas mãos que Bobby Moore recebeu a taça Jules Rimet quando a seleção inglesa se sagrou campeã mundial em casa, em 1966.

Trinta anos depois, foi Jurgen Klinsmann, capitão da Alemanha, a levantar a taça de campeão da Europa, também em Wembley, depois da vitória na final do Euro 1996, frente à República Checa. Isabel II é também a única chefe de Estado a declarar abertos os Jogos Olímpicos em duas ocasiões: Montreal 1976 e Londres 2012.

Foi por isso com naturalidade que muitos clubes, desportistas e instituições acorreram às redes sociais para prestar homenagem à monarca, desaparecida esta quinta-feira aos 96 anos. A mais sentida terá sido de outro elemento da realeza, o rei Pelé. O antigo futebolista brasileiro recordou no Twitter a visita de Isabel II ao Maracanã em 1968, durante um amigável entre seleções de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Praticamente todos os clubes da Premier League já expressaram as suas condolências. A própria liga inglesa, que poderá ter os seus jogos deste fim de semana adiados, foi das primeiras organizações a reagir. “A Premier League está profundamente triste com as notícias da morte da Sua Majestade Rainha Isabel II. Os nossos pensamentos e condolências estão com a família real e todos aqueles que pelo mundo fora estão de luto pela sua morte”.





Também a Fórmula 1 reagiu rapidamente às notícias: “Por mais de sete décadas, ela dedicou a sua vida ao serviço público, com a dignidade e devoção que inspirou tanta gente pelo mundo fora”. Vários pilotos e equipas juntaram-se às homenagens, com destaque para os britânicos George Russell e Alex Albon.

De Portugal, uma curiosa homenagem. “O clube do primeiro rei de Portugal lamenta o falecimento de Isabel II", pode ler-se num tweet do Vitória Sport Clube, de Guimarães.





Esta quinta-feira, várias equipas inglesas entraram em campo para a Liga Europa. A morte da rainha soube-se ao intervalo do Zurich - Arsenal e foi feito um minuto de silêncio antes do início da 2.ª parte. O Manchester United - Real Sociedad e o West Ham - Steaua realizaram-se como previsto, com um minuto de silêncio antes do apito inicial.