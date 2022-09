Morte da rainha: não há diretrizes oficiais, mas jogos de futebol e de outros desportos poderão ser adiados

A morte da Rainha Isabel II, após 70 anos de reinado, levará ao acionar do Plano London Bridge. Haverá regras para quase tudo, do funeral à forma como o novo monarca é anunciado, mas curiosamente não para o desporto. De acordo com o “Guardian”, não há um protocolo oficial do Departamento de Cultura, Media e Desporto, que coloca as decisões nas mãos de cada organismo ou federação. “O conselho oficial, como da última vez, é que a vida deve continuar como de costume”, disse o diário britânico num texto de 2017.

Quando se refere a “como da última vez” fala-se na morte de Jorge VI, em fevereiro de 1952. Aí, os jogos do campeonato de râguebi no período de luto foram adiados, tal como os de hóquei em campo. Mas o futebol não parou. Cantou-se o hino nacional antes do pontapé de saída de cada encontro.

O “Daily Star” contactou a Premier League ainda antes da confirmação da morte da rainha e a liga avançou apenas que o Departamento de Cultura, Media e Desporto dará em tempo oportuno conselhos sobre as melhores ações a tomar. A próxima jornada da liga inglesa deverá arrancar no sábado, às 12h30, com o Fulham - Chelsea, duas equipas de Londres. A Premier League já reagiu à morte da Rainha nos canais oficiais, mas nada avançou sobre possíveis adiamentos da próxima jornada, algo que o “Daily Star” e outros jornais britânicos não descartam e veem como forte possibilidade. Henry Winter, editor de futebol do “Times” disse no Twitter que a jornada deste fim de semana da Premier League e do Championship, a segunda divisão inglesa, será “certamente adiada”.

No dia da morte de Diana, por exemplo, a 31 de agosto de 1997, estava marcado um Liverpool - Newcastle que não se realizou nessa data. A jornada do campeonato de râguebi local também poderá não se realizar e o encontro de cricket entre Inglaterra e África do Sul marcado para sexta-feira já foi cancelado, tal como a jornada desta quinta-feira do BMW PGA Championship, de golfe. Na sexta-feira também não haverá golfe na competição do European Tour.

Ao “Daily Star”, o Departamento de Cultura, Media e Desporto apenas confirmou que todos os eventos desportivos marcados para o dia do funeral real deverão ser cancelados ou adiados. De acordo com o protocolo, o funeral deverá acontecer 10 dias depois do falecimento da monarca.