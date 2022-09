Conselho de Disciplina da FPF não quer condenar a jornalista a quem instaurou um processo

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol “não pondera a condenação” de Rita Latas, jornalista da Sport TV a quem foi aberto um processo disciplinar na sequência de uma pergunta feita ao treinador do Sporting na flash interview após o jogo com o Desportivo de Chaves (0-2), no último fim de semana.

Ao que a Tribuna Expresso apurou junto de fonte do CD, o organismo estava “obrigado” a instaurar o processo, mas não quer avançar com a condenação. Além disso, a federação admite que o processo foi aberto para clarificar a “aparente desconformidade constitucional da norma”.

A decisão foi tornada pública na quarta-feira, quando a Liga de Clubes divulgou a lista de sanções a aplicar no seguimento dos jogos da 4.ª jornada do campeonato.

Em causa esteve o incumprimento do artigo 91.º do Regulamento de Competições da Liga para esta temporada, no qual se estipula que as flash interviews têm “duração máxima de 90 segundos para cada interveniente, versando exclusivamente sobre as ocorrências do jogo”.

A pergunta colocada pela jornalista da “Sport TV” a Rúben Amorim centrou-se nas palavras de Islam Slimani, já vendido ao Brest, de França, sobre o treinador do Sporting, à qual o técnico respondeu: "“Estou certo que me vão perguntar sobre isso na conferência de imprensa, aqui falo um bocadinho do jogo. Não leve a mal. Na conferência responderei com todo o gosto a essa questão”.