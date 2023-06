“Em Israel, liguei a torradeira e ouvi: ‘No, no, no’. Parecia que tinha cometido um crime. Era o Shabat, não podia ligar eletrodomésticos”

Deixou a I Liga portuguesa para jogar na II Liga espanhola, no Sporting de Gijón. Não se arrependeu?

De maneira nenhuma. A II Liga espanhola é espetacular, os estádios estão sempre cheios, o futebol é muito bom. Era um grande clube, adorei.

Existe um pouco a ideia de que os jogadores espanhóis são xenófobos em relação aos portugueses. Sentiu isso?

Há essa ideia, mas não senti isso. Tanto eu como o André Sousa integrámo-nos muito bem no grupo dos espanhóis. Ajudavam-nos em tudo o que precisássemos, sempre impecáveis.

A época em Espanha correu bem?

No início não joguei muito. Fiz os dois primeiros jogos no campeonato porque o Francisco Molinero estava lesionado, mas assim que voltou da lesão, começou a jogar.

O que sentiu quando viu que tinha de ceder o lugar?

Claro que fiquei um pouco desanimado, até porque os dois jogos tinham-me corrido bastante bem. Mas era opção do treinador, ele era um jogador mais experiente, que já conhecia a liga, tinha jogado a I Liga. Tive de perceber.

A sua mulher e filha foram consigo?

Sim, a minha mulher vai comigo para todo o lado.

Do que mais gostaram da vida em Gijón?

Era uma vida mais calma, não era a correria de Lisboa, as pessoas eram cinco estrelas. Tínhamos o André Sousa e família, vivíamos quase porta com porta, foi muito bom, era como se estivéssemos em casa.