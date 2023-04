“Na Bulgária, havia 50cm de neve no chão, o Ukra deitou-se, levantou-se e apresentou-se como se estivesse na ‘Casa dos Segredos’”

Quando o seu empresário apresentou-lhe a hipótese de ir para o CSKA, da Bulgária, como reagiu?

No início fiquei receoso. Depois falei com o David Simão, que estava lá, e ele disse-me que as condições não eram as melhores, mas que o clube era muito bom, os adeptos incríveis. O contrato era muito mais alto do que o que tinha com o Belenenses. Tomei a decisão de ir.

A sua namorada foi consigo?

Primeiro fui sozinho, para me adaptar e tratar de tudo. Ela também estava receosa, mas depois foi ter comigo, as coisas tomaram o rumo normal e acabou por ficar lá.

Como era o seu inglês?

Nunca tive grandes dificuldades.

Quando chegou à cidade de Sofia gostou do que viu?

Eles deram-me todas as condições, deram-me logo casa. Tinha uma pessoa que me ia buscar e levar aos treinos. As condições de treino não eram boas, treinávamos num sítio que era de outro clube, que por acaso tinha boas condições, mas sentíamos que não era a nossa casa. Mas quando comecei a jogar, esse facto “apagou” um pouco essas coisas menos boas.

Como são os adeptos búlgaros?

Adorei os nossos adeptos, foram dos melhores que tive. Acompanham a equipa para todo o lado. Chegámos a fazer um jogo em Varna, que fica a seis horas de Sofia, só foram atribuídos 1.000 ou 1.500 bilhetes para os nossos adeptos e estavam entre 1.000 a 2.000 adeptos a cantar fora do estádio, sem ver o jogo.

Nunca teve ou assistiu a nenhum problema com adeptos?

Pessoalmente, nunca tive nenhum stress. Agora, a Bulgária é um país onde existe algum racismo, infelizmente, e tive um colega de cor, que teve alguns problemas com os adeptos numa fase em que não estivemos tão bem. Foi alvo de comentários racistas e foi complicado para o plantel lidar com aquela situação.