Sem jogar há um mês, Novak Djokovic recupera a liderança do ranking mundial. Nuno Borges sobe a 65.º

O sérvio Novak Djokovic recuperou esta segunda-feira a liderança do ranking mundial de ténis (ATP), relegando o espanhol Carlos Alcaraz para o segundo posto, enquanto o português Nuno Borges mantém-se em ascensão, sendo agora o 65.º da hierarquia.

Depois de ter entrado pela primeira vez no top 70 há duas semanas, então na 68.ª posição, Nuno Borges continua a reforçar o estatuto de melhor tenista luso, o que constitui um bom incentivo para a participação do maiato no Estoril Open, que começa esta segunda-feira.

Alcaraz, que tinha beneficiado da ausência de Djokovic nos Estados Unidos, perdeu na sexta-feira na semifinal do Masters 1.000 de Miami para o italiano Jannik Sinner, não conseguindo assim defender os 1000 pontos de ranking da vitória no torneio em 2022, e permitiu à ‘lenda’ sérvia viver a 380.ª semana no topo da hierarquia mundial.

Novak Djokovic, impedido de jogar Indian Wells e o Masters de Miami, nos Estados Unidos, por não estar vacinado contra a covid-19, não faz qualquer partida desde 3 de março, quando perdeu nas meias-finais do ATP 500 do Dubai.

O grego Stefanos Tsitsipas mantém o terceiro lugar do ranking, à frente do russo Daniil Medvedev, que aproveitou a vitória em Miami para ascender do quinto ao quarto posto, às custas de Casper Ruud, com quem trocou de posição, depois de o norueguês ter caído na terceira ronda do torneio na Florida.

Jannik Sinner, derrotado por Medvedev na final de Miami, subiu dois lugares e passa a integrar o top 10, na nona posição, e o russo Karen Khachanov registou a subida mais significativa no topo da classificação, ao ascender cinco lugares (11.º).

No ranking feminino (WTA), que não registou qualquer alteração nas primeiras oito posições, a polaca Iga Swiatek mantém a liderança, seguida da bielorrussa Aryna Sabalenka e da norte-americana Jessica Pegula.