Nuno Borges conquista no Challenger de Phoenix o maior título da carreira

O tenista português Nuno Borges, 80.º do ranking mundial, venceu este domingo a final do ‘challenger’ de Phoenix, da categoria 175, a principal nestes torneios, ante o russo Alexander Shevchenko, 132.º, após reviravolta no marcador ante um atleta proveniente da qualificação.

Ao fim de uma hora e 34 minutos, o número um nacional venceu em três ‘sets’, pelos parciais de 4-6, 6-2 e 6-1.

O jogador português entrou pior no encontro, perdendo o ‘set’ inaugural para o russo por 6-4.

A reviravolta fez notar o superior nível do maiato, que se impôs por 6-2 e 6-1, conseguindo o segundo título do ano e o mais relevante da carreira.

Foi a sétima final de um ‘challenger’ em singulares para Nuno Borges, de 26 anos, que tinha vencido em Antália, em 2021, em Barletta, em 2022, e em Monterrey, já este ano, somando este domingo novo título, e o maior da carreira – excluindo resultados em pares. Os Challengers 175 foram criados para se jogarem na segunda semanas de vários Masters 1000, conseguindo por isso ter no quadro vários jogadores que já não estamos habituados a ver no circuito Challenger. No caso de Phoenix, nomes como Matteo Berrettini, Gael Monfils ou Richard Gasquet.

Além dos triunfos durante a semana nos Estados Unidos, Borges leva da competição também uma vitória importante, tendo batido o argentino Diego Schwartzmann, antigo número oito do mundo e aqui segundo cabeça de série, por 2-0, logo a abrir.

O português deverá saltar para o top 70 na atualização do ranking de segunda-feira, a sua melhor classificação de sempre.