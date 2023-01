Martina Navratilova foi diagnosticada com cancro na garganta e na mama em fase inicial: “Vou lutar com tudo o que tenho”

Martina Navratilova não vai marcar presença no Open da Austrália, onde iria trabalhar como analista, como estava previsto acontecer. E o motivo é aquele que ninguém queria ouvir: a ex-número 1 mundial foi diagnosticada com cancro na garganta e na mama.

Esta é já a segunda vez que Navratilova, de 66 anos, enfrenta a doença. A primeira foi em 2010, quando lhe foi diagnosticado um cancro na mama em estado inicial. Desta vez voltou a ter um diagnóstico no início da doença, o que, segundo os seus representantes, faz com que os prognósticos da parte dos médicos sejam “bons”.

"Martina Navratilova foi diagnosticada com cancro da garganta de fase um", lê-se no comunicado. "O prognóstico é bom e a Martina vai iniciar os tratamentos este mês”.

O tipo de cancro que foi diagnosticado à ex-tenista é HPV e, segundo o mesmo comunicado, responde bem aos tratamentos. Navratilova começou por se aperceber de um nódulo maior no seu pescoço durante as finais da WTA em Fort Worth, no Texas. Uma vez que não diminuiu, foi feita uma biópsia e o resultado foi um cancro na fase inicial.

"Ao mesmo tempo que Martina se submetia aos testes à garganta, foi encontrada uma forma suspeita na sua mama, que foi posteriormente diagnosticada como cancro, completamente sem relação com o cancro da garganta”, lê-se, sendo que também este está na sua fase inicial.

A vencedora de 59 títulos em torneios do Grand Slam, entre as categorias individual, pares e pares mistos, já reagiu à notícia: “Este duplo golpe é sério, mas ainda tem solução, e eu espero um resultado favorável. Vai ser mau durante algum tempo, mas vou lutar com tudo o que tenho".

Apesar de não marcar presença na Austrália, espera-se que Navratilova participe algumas vezes através de chamada de vídeo.