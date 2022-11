Da queda à glória, Caroline Garcia ganha WTA Finals aos 29 anos. É o maior título da carreira da francesa

A tenista francesa Caroline Garcia, sexta jogadora mundial, conquistou na segunda-feira pela primeira vez as WTA Finals, ao vencer na final a bielorrussa Aryna Sabalenka, sétima, em Forth Worth, nos Estados Unidos.

Num embate entre duas jogadoras que nunca haviam chegado à final da prova e não contam qualquer final de um torneio do Grand Slam, Garcia impôs-se a Sabalenka em dois ‘sets’, pelos parciais de 7-6 (7-4) e 6-4, em uma hora e 41 minutos.

Garcia, que se tornou a segunda francesa a vencer a prova, depois de Amélie Mauresmo, em 2005, conquistou, aos 29 anos, o mais importante torneio da carreira e passou a contar 11 títulos, e quatro em 2022, após Bad Homburg, Varsóvia e Cincinnati.

Depois de um 2021 desastroso, em que tombou até ao lugar 74 do ranking feminino, a gaulesa teve em 2022 uma temporada de renascimento, voltando aos bons momentos do final da década passada. Em Wimbledon bateu a coqueluche local Emma Raducanu na 2.ª ronda e em Cincinnati, torneio de categoria 1000, Garcia entrou como qualifier e chegou à final - a primeira finalista de um torneio 1000 vinda da fase de qualificação desde 2009. No derradeiro jogo bateu a checa Petra Kvitova.

No US Open foi semi-finalista e a vitória nas WTA Finals relança-a de novo no top 5 (subiu ao 4.º posto WTA), algo que não lograva desde 2018.