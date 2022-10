Antiga número 1 mundial Simona Halep suspensa na sequência de um teste antidoping positivo

Simona Halep, vencedora em Roland Garros (2018) e Wimbledon (2019), foi provisoriamente suspensa após um resultado positivo num teste antidoping, informou esta sexta-feira a Agência Internacional de Integridade do Ténis (ITIA).

"Simona Halep, tenista romena de 31 anos, foi provisoriamente suspensa ao abrigo do artigo 7.12.1 do Programa Anti-Doping de Ténis (TADP) de 2022", disse o organismo numa declaração.

A amostra analisada foi entregue em agosto deste ano, durante o US Open. Segundo o mesmo comunicado, essa amostra foi posteriormente dividida em duas partes e na parte A encontraram uma substância proibida pela Agência Mundial Antidoping: roxadustat. Informada do resultado, Halep pediu uma segunda análise à amostra B, “que confirmou o encontrado na amostra A”.

“Enquanto temporariamente suspensa, a jogadora é inelegível para competir ou assistir a qualquer evento de ténis organizado pelos órgãos dirigentes do desporto”, concluiu a ITIA.

Logo após a publicação desta declaração, Halep publicou a sua versão dos acontecimentos nas suas redes sociais, anunciando que hoje começa o jogo mais difícil da sua vida: “a luta pela verdade”.

“Ao longo de toda a minha carreira, a ideia de fazer batota nunca me passou pela cabeça uma única vez, pois é totalmente contrária a todos os valores com que fui educada. Ao enfrentar uma situação tão injusta, sinto-me completamente confusa e traída”, lê-se no comunicado da número nove do ranking WTA, que já foi número um mundial.

A tenista garantiu que vai lutar até ao fim para que fique provado que nunca tomou com conhecimento qualquer substância proibida. Até porque neste momento, garante, é sobre mais do que títulos e dinheiro: “É sobre honra e a história de amor que desenvolvi com o ténis ao longo dos últimos 25 anos”.