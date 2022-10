Nick Kyrgios alega problemas mentais para ser ilibado de abusos à antiga namorada

O tenista australiano Nick Kyrgios é acusado de abusos à antiga namorada, Chiara Passari, e vai alegar problemas mentais para tentar ser ilibado do processo. Foi em Tóquio, na manhã desta terça-feira, que o controverso Kyrgios ouviu a matéria criminal contra ele, conta o jornal “The Sydney Morning Herald”.

O jogador de 27 anos estava em Wimbledon, em julho, a preparar-se para disputar um lugar nas meias-finais do Grand Slam inglês, quando a alegação foi tornada pública. Sabe-se agora que Nick Kyrgios vai contestar a acusação. O advogado do tenista, Michael Kukulies-Smith, declarou que, após rever o histórico clínico do seu cliente, incluindo a saúde mental, vai produzir uma contra-alegação baseada numa secção do código criminal local.

O juiz encarregue do caso, Glenn Theakston, adiou o prazo para entrega de argumentos para 3 de fevereiro. Por essa altura, os representantes de Kyrgios devem pedir que o cliente seja dispensado do processo. Nesse dia, a estrela do ténis comparecerá em tribunal em pessoa, a primeira vez que o faz desde julho.

Em fevereiro, Kyrgios abriu-se em relação à sua participação no Open da Austrália de 2019, afirmando que estava, nessa altura, a viver um dos seus “períodos mais negros”. “Estava sozinho, deprimido, negativo, a abusar do álcool, das drogas, a afastar família e amigos. Sentia que não podia falar ou confiar em ninguém. Foi o resultado de não me abrir e de recusar apoiar-me nos meus mais próximos e simplesmente obrigar-me, aos poucos, a ser positivo”, escreveu então o australiano na rede social Instagram.

A acusação de abuso comum, com uma sentença máxima de dois anos de prisão, está relacionada com um incidente ocorrido em janeiro de 2021, reportado à polícia no passado mês de dezembro. O advogado de Kyrgios disse ao tribunal que o histórico de doença mental do cliente desde 2015 tornou o pedido apropriado, citando inúmeras declarações públicas feitas pelo tenista.

Kukulies-Smith disse ainda que é por opção de Kyrgios que este irá estar presencialmente em tribunal, em fevereiro. O juiz Theakston terá questionado a necessidade de o australiano estar presente nesse momento, mas o advogado assegurou que Nick Kyrgios quer lá estar.