Uma portuguesa sucede a outra: Yolanda Hopkins é campeã europeia de surf

A surfista portuguesa Yolanda Hopkins venceu hoje a prova disputada em Taghazout Bay, primeira da Qualifying Series (QS) de 2023, garantindo automaticamente o título europeu.

Yolanda Hopkins selou também a qualificação para o circuito Challenger Series 2023, onde estarão em jogo as vagas para o circuito mundial de 2024 da World Surf League.

No último dia da competição, Portugal teve três surfistas nas quatro finalistas, sendo que no primeiro heat do dia, Carolina Mendes foi derrotada pela francesa Pauline Ado, acabando, assim, a prova marroquina no terceiro posto.

Por seu lado, Yolanda Hopkins impôs-se na bateria seguinte à compatriota Kika Veselko, que também fechou como terceira.

Na final, muito equilibrada, a portuguesa impôs-se a Pauline Ado por escassos 0,07 pontos – 13,40 contra 14,33 -, graças aos 7,0 pontos que conseguiu numa das últimas ondas, para selar a 10.ª vitória consecutiva lusa no circuito QS europeu.

Yolanda Hopkins já tinha conquistado em 2022 o QS3000 de Anglet, em França, e o QS1000 de Newquay, no Reino Unido, pelo que garantiu antecipadamente o título europeu, quando ainda falta disputar o QS1000 da Costa da Caparica.

A surfista lusa, que sucede à compatriota Teresa Bonvalot, tem agora mais de 3.000 pontos de vantagem sobre a gaulesa Pauline Ado. Por seu lado, Kika Veseko manteve-se no terceiro lugar e Carolina Mendes subiu do quinto para o quarto.