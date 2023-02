Em matéria oceânica, a Ericeira pode ser um lugar truculento. Filipa Leandro não se recorda da praia, na sua memória ecoa apenas que estava maré cheia e era “uma onda nada fácil” de entrar com o mar nesse estado regalado. A filha, com 9 anos, viu o pai a vestir o fato de neoprene, a aprontar-se com a prancha de surf e disse, do alto do seu diminuto tamanho, “que também ia”. As palpitações no coração de mãe chocalharam-na. “O mar não estava pequeno, fiquei aflita, ela era mínima.” Notando a ralação, o rebento deu-lhe um beijinho na cara e asseverou: “Não te preocupes mãe, eu consigo.” Não há mal que more na destemida confiança, pode é haver arrelia nos progenitores devido à precocidade da coragem.