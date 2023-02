Último lugar no primeiro heat: Teresa Bonvalot entra a perder no Havai

A portuguesa Teresa Bonvalot foi, esta segunda-feira, terceira e última classificada da primeira bateria do Pro Sunset Beach, no Havai, a segunda prova do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), pelo que irá disputar a ronda de eliminação.

Num heat para esquecer, a surfista portuguesa pontuou apenas 0,67 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (0,50 e 0,17), ficando atrás da australiana Molly Picklum, com 8,16 (4,83 e 3,33), e da brasileira Tatiana Weston-Webb, com 6,67 (4,50 e 2,17), mas vai ter nova oportunidade para tentar seguir em frente na prova, com a ronda de eliminação da competição feminina programada para decorrer ainda hoje.

A tetracampeã portuguesa (2014, 2015, 2020 e 2022) beneficiou do estatuto de primeira suplente do circuito feminino de elite e foi convocada pela WSL para participar no Hurley Pro Sunset Beach, que começou hoje e decorre até 23 de fevereiro, em Ohau, no Havai (Estados Unidos), após desistência por lesão da francesa Johanne Defay, tal como tinha acontecido na prova inaugural do ano, Billabong Pro Pipeline, no qual a atleta lusa terminou no nono posto.