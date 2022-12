As ondas gigantes estão a chegar (de novo) à Nazaré: como se prepara e vive a prova que deixa a vila com “duas caras”

“De certa forma, as pessoas olham para nós, veem-nos a surfar estas ondas enormes e acham que nascemos a surfar ondas grandes”, diz Nic von Rupp à Tribuna Expresso.

Por mais descabida que esta perceção da parte de quem vê possa ser, a verdade é que não é difícil olhar para um surfista de ondas grandes e assumir que ele esteve ali a vida toda. De outra forma, como é que arriscou entrar?

“Eu lembro-me perfeitamente que quando era mais novo tinha medo de ondas de um metro. Acho que todos nós passamos por um processo de enfrentar os nossos medos e cada vez fomos surfando ondas maiores. Esse processo é um trabalho do dia a dia. Foi assim que fui evoluindo, foi assim que fui surfando ondas cada vez maiores. Se me dissessem há 20 anos, quando comecei a fazer surf, que ia surfar as maiores ondas do mundo, eu tinha começado a correr e nunca mais tinha parado”, admite.