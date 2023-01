Rúben Amorim e o “perigo” de perder Porro e Edwards: “Ninguém é ceguinho aqui, mas o mercado é como é”

Marítimo (treinado por José Gomes há três semanas)

"Podemos tirar algumas conclusões. Já jogou com linha de cinco, mas a construir com quatro. Também já jogaram com três centrais... Têm o Leo Pereira, que é um jogador muito rápido, o Xadas pode vir para dentro... Tentámos ao máximo retirar essas caraterísticas para preparar o jogo".

Liga e o futuro próximo

“Estou a pensar no Marítimo, não no outro jogo a seguir [com o Benfica]. Temos de vencer o Marítimo e depois lutar frente ao 1.º classificado. Não fugindo à questão, sabemos que é essencial vencer os próximos dois jogos. Não podemos perder pontos porque depois torna-se muito difícil, não só para o título, como para os lugares de Liga dos Campeões. Falando apenas do Sporting, é crucial que vença o Marítimo primeiro e depois os outros jogos.”

Casa Pia e Sp. Braga

"O que está a acontecer é que o Casa Pia está bem, o Sp. Braga tem um passado com este tipo de resultados… O Sporting é que não está ao nível que devia estar. Devíamos estar melhor, ter mais pontos, mas vejo com agrado outras equipas, com bons treinadores, que estão a fazer um excelente trabalho

Cenário de perder P edro Porro e Marcus Edwards

“Estamos preparados para isso, sabemos o perigo que é, sabemos a quantidade de ataques que passam pelo Porro e pelo Marcus neste momento, ninguém é ceguinho aqui. Mas o mercado é como é. Volto a dizer, o que foi dito foi que sai apenas pela cláusula."

Mateo Tanlongo

“É um jovem com grande potencial, que tem vindo a jogar num campeonato que não é europeu, mas onde há muita pressão, e numa equipa que, não sendo das maiores, é uma das equipas importantes. Tem essa experiência apesar dos seus 19 anos. É um médio defensivo muito inteligente e, pelo que já vimos nos treinos, adaptou-se bem, apanhou de forma rápida as nossas ideias, é muito intenso.”

Morita

“Não está convocado e, provavelmente, não estará também no próximo.”