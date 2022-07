Para defrontar as campeãs em título, Francisco Neto aposta no mesmo onze: Kika continua no banco

A segunda partida da seleção no grupo C, novamente em Leigh, fará Portugal medir forças contra os Países Baixos, as campeãs da Europa em título. Francisco Neto não realiza qualquer alteração na equipa titular, voltando Kika Nazareth a começar do banco. Assim, Ana Borges, Diana Silva e Jéssica Silva estarão no ataque. Do lado neerlandês, Vivianne Miedema, estrela ofensiva, é baixa por covid.

Onze de Portugal: Inês Pereira; Catarina Amado, Diana Gomes, Carole Costa , Joana Marchão; Dolores Silva, Andreia Norton, Tatiana Pinto; Diana Silva, Jéssica Silva, Ana Borges.

Onze dos Países Baixos: Van Domselaar; Wilms, Van der Gragt, Janssen, Olislagers; Roord, Spitse, Egurrola; Van de Donk, Beerensteyn, Martens.

O Portugal - Países Baixos começa às 20h00.