Jéssica Silva e o “golo à ponta-de-lança” que “soube particularmente bem” depois do “susto” das lesões

Para os atuais padrões de Portugal, os quase 30 graus que se fazem sentir em Manchester podem parecer frescos, mas nesta parte de Inglaterra o calor e o céu limpo, que permite ver o sol, são um dos principais temas de conversa. É sem uma única nuvem no horizonte que a seleção nacional entra no campo de treinos da academia do Manchester City para a primeira sessão após o empate contra a Suíça.

Num dia particularmente agitado no universo do clube azul de Manchester — no estádio da academia decorrerá o Islândia - Bélgica e nas imediações do Etihad decorrem ruidosas e muito concorridas apresentações dos reforços para a equipa de Guardiola —, o treino da seleção vai em sentido inverso. É dia de recuperação, com pouco mais de 30 minutos no relvado para as titulares da véspera antes de irem fazer trabalho de ginásio, ficando o restante grupo às ordens de Francisco Neto para exercícios de ataque e finalização.

Entre a comitiva da seleção, o ambiente é alegre, animado pelo empate a um entre Países Baixos e Suécia, que leva Portugal para a segunda jornada do grupo C na primeira posição. Perante o calor de Manchester e numa das laterais do impecável relvado, Jéssica Silva fala aos jornalistas para vincar que as equipas do grupo "estão todas em igualdade", o que "significa que, se calhar, isto só vai ser decidido na última jornada", na qual Portugal defronta a Suécia e a Suíça os Países Baixos.

Hernani Pereira/FPF

Para Jéssica Silva, a partida contra a Suíça marcou a estreia numa grande fase final com a camisola da seleção. Mas esta presença não chegou sem um "susto" em forma de lesão que surgiu no último amigável, contra a Austrália. A avançada reconhece que "uma pessoa, quando tem um historial de lesões, tem sempre algum medo", mas que se tinha "preparado muito bem, mental e fisicamente", para o estágio", pelo que "aquele percalço assustou um bocadinho". Ainda assim, o problema físico não foi grave e, apesar dos cuidados extra com o seu corpo — treina sempre com ligaduras nas pernas e faz alguns exercícios à parte com preparadores físicos —, Jéssica não só atuou contra a Suíça, como ainda apontou o 2-2.

Pouco depois de Diana Gomes ter reduzido, Tatiana Pinto cruzou e Jéssica Silva antecipou-se à defesa para rematar. A avançada confessa que o golo foi "à ponta-de-lança" e que "soube particularmente bem", recordando, justamente, algumas frustrações em forma de lesão que tem tido. "Era um sonho estar nesta competição, representar Portugal e estrear-me a marcar golo. É um golo muito especial, seguramente vou-me lembrar para o resto da vida".

James Gill - Danehouse/Getty

A assistência para Jéssica saiu das botas precisas de Tatiana Pinto, que também fala aos jornalistas presentes na academia do City. A média explica que sabia que "a Jéssica é muito rápida e perspicaz", pelo que "arriscou" e, "felizmente", correu "muito bem".

A jogadora do Levante concorda com a sua colega da dianteira ao vincar a "igualdade" do grupo, considerando mesmo que o "empate soube a pouco". Jéssica fala de uma "segunda parte muito bem conseguida, com uma reação incrível", evidenciando o "Portugal que queremos", e Tatiana de uma "grande atitude".

A ponderada Tatiana Pinto assume que "o que não correu tão bem serve de aprendizagem" para a seleção nacional. E, numa declaração quase bilardesca, atira: "Depois daquela segunda parte épica — se calhar muitos de vocês não acreditavam que seria possível —, venha o que vier, estamos preparadas. Vão ter de correr muito para nos ganhar. Vamos acreditar até ao fim".

"Ambição" e "crença" são mesmo palavras que Jéssica e Tatiana repetem, tal como várias das suas companheiras nas últimas horas. Jéssica Silva, já projetando o duelo contra as campeãs europeias em título, garante "conhecer o poderio dos Países Baixo", mas avisa que Portugal "vem de um processo de evolução" ao qual "quer dar continuidade neste Europeu". "Somos conscientes do potencial que temos e do que podemos fazer contra qualquer seleção", remata a número 10 da seleção.