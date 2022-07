As goelas de Kika são a incógnita de Portugal

Ser jornalista é, por definição, trabalho de informar com rigor. No entanto, quando os factos fogem à vista, abre-se espaço à especulação. Já não é novidade que a norma dos treinos é terem apenas 15 minutos abertos aos jornalistas, deixando o resto por detrás de um manto de dúvidas. E de suposições.

Na Leigh Sports Village, o dia anterior ao primeiro dos quatro jogos do Europeu feminino que o recinto acolherá, é de relativa tranquilidade. A uns 35 minutos de carro de Manchester e mal conectado por transportes públicos, o estádio, com um supermercado e um hotel do outro lado da rua, parece mais pouco glamoroso recinto local do que palco de competição altamente mediática. Aqui treinam, na véspera de se defrontarem, Portugal e Suíça, mas com uma grande diferença: as helvéticas abrem toda a sessão aos jornalistas, as portuguesas apenas os tais 15 minutos até que a senhora da UEFA expulse os jornalistas.

Num estádio marcado por referências à Rugby League — quadros de antigos jogadores nas paredes, uma estátua na praça da entrada —, os minutos antes do treino português têm uma dúvida no ar. Desde que, na segunda-feira, a seleção chegou a Manchester, Kika Nazareth não fez qualquer sessão. Com uma amigdalite, os dias da jogadora do Benfica têm sido mais de dor do que de desfrute por fazer “o que mais gosta”, como classificou a sua profissão em entrevista à Tribuna Expresso.

FPF

Com sol a brilhar por cima do estádio onde costuma atuar a equipa feminina do Manchester United, as futebolistas da seleção começam a subir ao relvado logo após a conferência de imprensa de Francisco Neto. Aos jornalistas, o técnico, questionado pelo estado de Kika e de Joana Marchão, que também teve alguns problemas físicos, disse que “toda a gente” estava “disponível para o treino” e que “contava” com todas, ainda que sublinhando ter de “tomar decisões em função da capacidade delas pela ausência de treino”.

Uma a uma ou em pequenos grupos, as atletas vão pisando o relvado. Uma das últimas a chegar é Kika Nazareth, pela primeira vez equipada e juntando-se às companheiras em campo. A cara da jovem de 19 anos é menos alegre do que o costume, normal depois de dias de amigdalite.

Juntando-se a um canto a algumas colegas, Kika aproxima-se de Telma Encarnação, outra das mais extrovertidas do grupo. A avançada “examina” a garganta da criativa, que aponta para um local concreto enquanto a madeirense a olha.

Quando Francisco Neto já vai chamando as 23 para começar o treino, Kika vai beber água junto da equipa médica. Ao engolir, faz aquele ar de esforço, de custo, típico de quem ainda não está completamente bem depois de uma amigdalite. Como se houvesse picos ou facas a passarem pelas goelas.

FPF

Entretanto, o treino começa e, no meinho, já se vislumbram sorrisos em Kika, como se mais aconchegada pela presença da bola. Pouco depois, Francisco Neto chama para o centro do grupo a jogadora do Benfica e Joana Marchão, ambas de volta ao trabalho. Kika faz um sorriso meio tímido enquanto é aplaudida pelas colegas.

Quando os ecrãs gigantes do estádio já mostram a contagem decrescente para a expulsão dos jornalistas, a seleção começa a fazer leves exercícios físicos. Um par de minutos depois de alongamentos e corridas, Kika aproxima-se da linha lateral.

“Preciso de água, estou a morrer”, grita a jovem. A equipa médica dá-lhe água e o engolir volta a ser de esforço, de desconforto, de dor. A personalidade extrovertida de Kika dificulta qualquer simulação ou disfarce.

Terminado os 15 minutos, a UEFA fez o trabalho habitual de evacuação dos jornalistas. E aqui começam as especulações. Perante as declarações de Francisco Neto e o esgar de dor de Kika, a presença da jovem no duelo contra a Suíça é uma incógnita. Portuga está em suspensos perante o estado das goelas de Kika Nazareth.