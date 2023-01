Roberto Martínez é o selecionador que se segue. Espanhol é apresentado às 12h00 na Cidade do Futebol

Menos de um mês depois da saída de Fernando Santos, está encontrado o novo treinador da seleção nacional. Roberto Martínez, espanhol de 49 anos, é o homem que se segue no banco da equipa portuguesa.

A Federação Portuguesa de Futebol, num comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, anunciou que a apresentação do novo selecionador terá lugar às 12h00, na Cidade do Futebol, sem revelar o nome do escolhido. Ainda assim, confirma-se o que foi noticiado, primeiro, pela imprensa inglesa e espanhola.

A Cadena Ser deu, no domingo, conta do fecho do acordo. Martínez assina, segundo a rádio espanhola, contrato até 2026, isto é, fazendo o ciclo que contempla o Euro 2024, na Alemanha, e o Mundial 2026, nos Estados Unidos da América, México e Canadá.

Roberto Martínez chega a Portugal depois de ter orientado a Bélgica entre 2016 e o final do Mundial 2022. No comando dos “diabos vermelhos”, o catalão esteve no comando dos melhores momentos da geração de ouro do país, que liderou durante vários anos o ranking FIFA, foi terceira classificada no Mundial 2018 e esteve na Final Four da Liga das Nações 2020/21.

No Euro 2020, a Bélgica eliminou Portugal antes de cair contra a futura vencedora, a Itália. No entanto, nos últimos tempos os resultados de Martínez com a Bélgica foram piorando. Mantendo-se quase sempre fiel a uma linha de três centrais, o técnico teve dificuldades para liderar o processo de renovação de um conjunto cada vez mais envelhecido, em torno do qual houve, também, notícias de mau ambiente no balneário envolvendo pesos pesados como Courtois ou Kevin de Bruyne.

Depois de uma carreira como jogador passada, grande parte, no Reino Unido, ao serviço de Wigan, Motherwell, Walsall, Swansea ou Chester, Roberto Martínez começou, também, o percurso como técnico no futebol britânico. Orientou o Swansea, o Wigan — clube com o qual venceu a FA Cup em 2012/13 — e o Everton antes de, em 2016, se dedicar ao trabalho na Bélgica.