Adeus, Fernando Santos. Selecionador nacional está de saída oito anos depois

Será em breve oficializada a saída de Fernando Santos da seleção nacional. Oito anos depois, o treinador que liderou Portugal à conquista de dois títulos - o Europeu de 2016 e a Liga das Nações em 2019 - chegou a acordo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para a rescisão do contrato que ainda ligaria as partes até 2024, sabe a Tribuna Expresso.

Ao fim de 109 jogos, 67 vitórias, 23 empates e 19 derrotas, o técnico de 68 anos sai da seleção nacional após uma campanha no Mundial do Catar que durou até aos quartos de final, onde Portugal perdeu (1-0) contra Marrocos. O presença no Catar acabou marcada, também, pelo facto de o selecionador ter colocado Cristiano Ronaldo a suplente nos últimos dois encontros feitos pela equipa nacional.

Depois da eliminação do Mundial, Fernando Santos recusou-se a falar de “demissão” mas frisou que iria conversar com Fernando Gomes, líder da FPF, à chegada a Lisboa. A conversa terá então terminado com selecionador e federação a acordarem a saída, que aconteceu de forma amigável.