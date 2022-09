Fernando Santos e o jogo com a Espanha: “Não vamos pensar nos empates e nessas coisas. Estivemos muito bem”

Jogo

“Não vamos pensar nisso, nos empates e nessas coisas. Temos de continuar o plano que vamos tendo há seis, sete, oito jogos a esta parte. Na primeira parte acho que começámos a atingir o patamar que queremos, com pequenas coisas [para corrigir], principalmente nas bolas paradas defensivas. Tivemos um ou outro momento de hesitação. De resto, em termos de organização estratégica do jogo, em termos defensivos, ofensivos, transições, estivemos muito bem. Controlo do jogo, segurança, os passes a entrar muito bem, nos espaços certos, nos momentos certos. Portanto, a primeira parte foi muito bem. Há que melhorar ainda. Na segunda parte, a partir do 3-0, o jogo entrou numa toada já mais… perdemos o controlo da bola, começámos a querer fazer mais golos, é natural. Os jogadores entravam e estavam frescos, queriam aproveitar espaços. É normal.”

Espanha

“Sempre disse que ia ser uma finalíssima. (...) Temos de olhar para o jogo como sempre olhámos. Se formos jogar com a Espanha a pensar que o empate é bom, não sei se isso vai ter resultado positivo. Vamos encarar o jogo com a mesma determinação e mesmo foco que fizemos hoje.”

Cristiano

“Acho que é importante ter minutos e ganhar confiança. Podia ter feito essa substituição, mas não me parecia que houvesse esse perigo do cartão amarelo [risco de suspensão].”

Cancelo de regresso? Dalot ou Cancelo na esquerda?

“Han?... O Nuno Mendes já não pode jogar? O Mário Rui fez um grande jogo e não pode jogar? O futebol não pode ser isto assim.”