“Olá malta, vejo-vos em breve”: Cristiano Ronaldo está a caminho da Arábia Saudita e já tem apresentação oficial marcada

O penúltimo dia de 2022 estava a acabar quando o Al-Nassr tornou oficial um dos rumores mais recorrentes das últimas semanas: Cristiano Ronaldo é reforço do clube da Arábia Saudita. Pousando com o inseparável número 7, o português confirmava, assim, a saída do futebol europeu pela primeira vez na carreira.

Agora, já em 2023, o madeirense está a caminho desta nova aventura, na qual representará o quinto emblema do seu trajeto, após Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus. Através de um curto vídeo nas histórias da rede social Instagram, o avançado, filmado sentado num avião, enviou uma mensagem aos sauditas: “Olá malta, vejo-vos em breve”.

Quase simultaneamente, o Al-Nassr anunciou detalhes da apresentação oficial do “maior do mundo”, como descrito pelo clube nas suas contas oficiais. Assim, na terça-feira, 3 de janeiro, às 16h00 (hora de Lisboa), decorrerá o primeiro ato oficial de Ronaldo com o amarelo e azul da sua nova casa.

A apresentação será no Mrsool Park, estádio onde o Al-Nassr disputa as partidas em casa. O recinto tem espaço para 25.000 pessoas.

Orientado por Rudi Garcia, o Al-Nassr lidera a liga saudita com 26 pontos. A 31 de janeiro, um golo de Aboubakar deu o triunfo na última partida de 2022 contra o Al-Khaleej. Os próximos compromissos para o campeonato são a 5 de janeiro, em casa, contra o Al-Taee, e a 14 de janeiro, fora, contra o Al-Shabab.

FAYEZ NURELDINE/Getty

Entretanto, em Riade, há já venda de camisolas com o número e nome do internacional português. O “Hala Ronaldo”, como o Al-Nassr escreve nas redes sociais, veio para ficar. Depois do clássico “uno, dos, tres, Hala Madrid” de 2009, o que dirá Cristiano aos sauditas?