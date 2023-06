Não existem só bolas redondas e o râguebi vai prová-lo: em ano de regresso ao Mundial, federação vai distribuir 10 mil ovais

Mais de 10 mil bolas de râguebi vão ser distribuídas pelo país para aproximar as pessoas da modalidade e “verem que existe uma bola diferente”, disse, esta terça-feira e à agência Lusa, o presidente da federação, Carlos Amado da Silva.

As bolas vão ser distribuídas antes do Mundial de França2023, competição em que a seleção portuguesa vai participar pela segunda vez na sua história, “numa espécie de ‘roadshow’” promovido pela Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) para “levar a modalidade a várias regiões” do país.

“O objetivo é descentralizar o râguebi e dá-lo a conhecer ao maior número de pessoas, através do envolvimento com as comunidades locais. Vai ajudar a modalidade a ficar mais conhecida por toda a gente”, explicou Amado da Silva.

As bolas foram oferecidas por um dos patrocinadores da seleção e a FPR pretende prolongar a iniciativa “mesmo depois do Mundial”, através das “escolas, clubes e associações” regionais, “nem que para isso seja preciso arranjar mais 10 mil”.

“Temos de aumentar o número de clubes e de praticantes”, justificou o presidente da FPR. Em comunicado enviado à agência Lusa, o organismo refere que tem, atualmente, “cerca de 50 clubes inscritos e 7.000 atletas federados”.

A primeira localidade a receber o roadshow da FPR será Lousada, em 24 de junho, por ocasião da Feira Mundial da Criança, seguindo-se Arcos de Valdevez (dia 25), Viana do Castelo (dia 26), Viseu (11 de julho) e Leiria (12 de julho).

O Algarve vai receber eventos em Tavira (7 de agosto), Portimão (9 de agosto) e Loulé (10 de agosto), aproveitando a presença da seleção portuguesa para um jogo de preparação para o Mundial, frente aos EUA, previsto para dia 12 do mesmo mês, no Estádio do Algarve.

A FPR continua também em contactos para conseguir o apoio de “autarquias e escolas” para levar a iniciativa a todo o país.

“Pretendemos cultivar uma base de fãs desta modalidade e inspirar e unir através do râguebi, captando mais atletas e um maior apoio para a participação das nossas seleções nas competições internacionais”, concluiu Amado da Silva.

Quem visitar o espaço da FPR nas várias localidades terá, então, a oportunidade de participar em atividades lúdicas e jogos onde serão ensinados “alguns passes e regras básicas” do râguebi, um desporto que “promove valores” como “solidariedade, respeito e integridade”, além de ser “muito inclusivo”, uma vez que “todos têm um lugar dentro do campo”.

A iniciativa arranca dois dias antes de os 38 jogadores convocados para o Mundial de França2023 iniciarem a preparação para a competição, na segunda-feira, no Centro de Alto Rendimento de Râguebi do Estádio Nacional, em Oeiras.

Portugal vai disputar o Mundial de râguebi pela segunda vez no seu historial, em setembro e outubro, em França.

Os ‘lobos’ vão jogar o Grupo C da competição contra o País de Gales (16 de setembro), a Geórgia (23 de setembro) a Austrália (01 de outubro) e as Ilhas Fiji (08 de outubro).