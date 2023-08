Sérgio Conceição e a Supertaça: “Se olharmos para os jornais, não somos nada favoritos, aliás, vamos acabar o campeonato em 4.º lugar”

Regresso às conferências

“Gosto de estar aqui, gosto da minha profissão, sou um apaixonado por isto. É claro que depois de um mês e pouco sem conferências poderei não estar ao nível do que vocês esperam hoje mas com o tempo procurarei fazer o meu melhor, como sempre, com dedicação máxima”

Benfica

“Esperamos um jogo muito difícil, muito competitivo, é uma final. Eu acho que tudo que é falado durante as férias deixa de contar, em termos teóricos, porque quando o árbitro apitar são 11 contra 11. Nós preparámo-nos para estar à altura e para ganharmos este título”

FC Porto vai adotar a mesma estratégia do último ano?

“A estratégia faz parte do jogo. As equipas vivem momentos diferentes na época e a estratégia tem a ver com o adversário, com o momento do adversário, com o nosso momento, com os jogadores que vão jogar na nossa equipa, porque temos de nos focar primeiro no que podemos fazer. E depois obviamente olhar para o adversário e para algumas fragilidades que terá. Dentro disso elaboramos o plano de jogo e cabe aos jogadores dar o máximo nas suas tarefas para que o coletivo seja forte. Aquilo que nós demonstramos no ano passado, inclusive com o Benfica, foi a nossa identidade, uma equipa agressiva, intensa, forte nos duelos, mas também com qualidade de jogo. Muitas vezes as pessoas sublinham essas qualidades e esquecem-se de realçar a qualidade de jogo que temos e tivemos em muitos momentos da época, com grande brilhantismo. Vai ser um jogo difícil, perante um adversário que se reforçou, que trouxe jogadores que são inquestionavelmente grandíssimos jogadores do futebol mundial e nós temos de estar preparados dentro dessa estratégia para levar de vencido o nosso rival”

Podemos esperar um Sérgio calmo durante a época?

“É muito mais importante falar da equipa, isso é que faz parte do jogo. Temos de falar mais do jogo, de estratégia, do coletivo. Amanhã vou estar no banco, felizmente, as equipas técnicas trabalham para estes momentos”

Quem é favorito?

“Se olharmos para as primeiras páginas dos jornais não somos nada favoritos, aliás, vamos acabar o campeonato em 4.º lugar. Olhando para amanhã, temos 50% de probabilidades de ganhar e é isso que nos interessa”

Mercado

“É a dificuldade de muitos clubes portugueses e de muitos clubes que não estão nas grandes potências. São esses que têm a capacidade de muitas vezes nos estragarem estes inícios de época e com o campeonato a decorrer, que eu acho que é bastante nefasto para as equipas, perder já em andamento os seus melhores jogadores. Não temos capacidade financeira para os ter. Desde 2017, que estou aqui, que vivo esse realidade, com a agravante de termos estar sob a alçada do fair-play financeiro durante alguns anos, e fomos sempre à procura de soluções. Gostava de não perder ninguém, mas isso faz parte. Vamos sempre à procura de soluções para sermos competitivos não só nas provas nacionais como na Europa, como temos sido”

Diogo Costa e João Mário disponíveis?

“Fizeram treino condicionado, ainda temos treino amanhã de manhã. A evolução tem sido positiva e sinceramente espero contar com eles. Não é 100% seguro, mas espero contar com eles”

Nico González

“Está em período de adaptação, tem o seu tempo de sofrimento para depois estar disponível [risos]. É um jogador que estava na Europa, que conhece o futebol português, vem de uma liga que é uma das melhores do mundo. A adaptação será com certeza mais fácil do que de um jogador que venha da América do Sul. Penso que vai ser relativamente rápido. Faz parte do grupo e está disponível para ir a jogo”

Balanço do mercado

“Balanços não faço, não é momento para isso. Sobre a permanência de praticamente todo o plantel, fico contente com isso, obviamente. É uma mais-valia. E isso também custa dinheiro ao clube, temos que o dizer. Daí eu tirar o chapéu ao esforço que por vezes não é visível, porque as pessoas só olham para os reforços. Muitas vezes a minha felicidade é mais pela permanência de certos jogadores. O clube faz um esforço grande para os manter e há que realçar o esforço do nosso presidente. Poucas medidas é sempre benéfico. O balanço é este. Acabei por fazê-lo [risos]”

Pepê a lateral direito ou extremo?

“Para mim, além de ser um jogador versátil, é um jogador muito inteligente, com características únicas. É muito forte tecnicamente, fisicamente é muito rápido. Na minha opinião, há poucos jogadores como o Pepê a lateral. No mundo. Este ano acho que poderei utilizá-lo mais na frente porque é um jogador que desequilibra. Mas temos de ver o que queremos no FC Porto dos laterais. A maior parte do tempo, os nossos laterais são autênticos alas ou pontas. As pessoas têm tendência a olhar para isso e pensar que em termos de estrutura um lateral direito é para estar ali junto da defesa. Mas não. O Pepê muitas vezes é mais atacante que o próprio Otávio, que aparece mais no último terço. Pois isso depende muito da dinâmica da equipa. Se eu fosse selecionador brasileiro, se calhar o Pepê era o meu lateral direito. Na frente tinha muito mais opções como o Pepê”

É bom começar temporada com clássico?

“Nós gostamos sempre de grandes jogos e um grande jogo pode ser contra o Tondela e contra o nosso rival de amanhã, o Benfica. Desde que nós estejamos lá, no momento decisivo, isso é o importante”