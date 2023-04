Sérgio Conceição: “Não houve história. Fomos superiores em todos os momentos do jogo”

Vitória importante

“São só três pontos, apenas isso. Obviamente que é em casa de um rival, são jogos de seis pontos. Mas é um jogo, vêm-me à cabeça alguns outros jogos que fizemos e não fomos tão competentes, o Benfica tem sido mais regular e por isso está na frente, com sete pontos”

Superioridade do FC Porto

“Não houve história. Fomos superiores em todos os momentos do jogo. Houve muitas situações em que nós poderíamos ter definido melhor e saído daqui com um resultado mais volumoso. De qualquer das maneiras, foi um jogo muito competente, parabéns aos jogadores. Estamos aqui para dar luta até ao fim e no fim fazemos as contas”

Estratégia para o jogo

“Não abdicámos da nossa postura em campo. Uma pressão alta, uma ocupação de espaços muito interessante com e sem bola. Aqui ou acolá, poderíamos ter definido melhor. Sabia que os laterais do Benfica eram muito dinâmicos no processo ofensivo. O Otávio, que é muito inteligente no jogo, consegue ser um segundo avançado e terceiro médio, teve um papel muito importante. Limitados muito do espaço entre-linhas. Tudo resulta quando os jogadores interpretam da melhor forma. O Benfica tem sido mais regular, temos de correr atrás”

Campeonato em aberto?

“Está difícil, temos de correr atrás. À medida que se vai aproximando do final, cada jogo ganha a sua dimensão e terá o seu peso, não temos dúvidas. Estamos aqui para dar luta, é preciso demonstrar com este carácter, com esta atitude competitiva”