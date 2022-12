Sérgio Conceição: “Acho que é inédito. Nunca ouvi falar de um arbitro a vir diretamente ao banco para dar amarelo por não ter a braçadeira”

Apuramento

“Jogo estranho: más decisões, muito tempo perdido, o VAR, uma ou outra lesão, o jogo parado muitas vezes. Nós, também, na forma como estávamos a tentar condicionar o adversário, a não resultar como pensávamos. Outra vez uma 2.ª parte um bocadinho melhor do que a primeira, com ocasiões mesmo antes da expulsão do Danilo. Mas poderíamos e deveríamos ter feito uma exibição mais sólida e consistente”

Saída de Toni Martínez

“Foi opção”

Lesões

“Sim, o Evanilson, o Pepê também, dois jogadores que entraram e tiveram de sair. Era o que eu dizia: algumas incidências do jogo não foram normais, mas há jogos assim. Ganhámos e estamos na final four, agora vamos preparar bem o jogo com o Arouca para o campeonato. Há coisas a melhorar e evoluir”

Amarelo e picardia com Manuel Mota

“Não explicou. Gritou e eu não sabia o porquê, depois lá me disse que foi por não ter a braçadeira. Acho que é inédito, pelo menos eu nunca ouvi falar que um árbitro viesse diretamente ao banco e desse amarelo por não ter a braçadeira. Se tiver de pagar a multa, pago a multa por não ter a braçadeira. Mas não sei a razão, têm de falar com ele”