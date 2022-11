Site do FC Porto noticiou morte de Domingos Gomes, mas o médico está vivo

O site do FC Porto divulgou em comunicado a morte de Domingos Gomes, mas a notícia está errada. O médico, que trabalhou no clube entre 1976 e 1993, está vivo, confirmou fonte oficial dos dragões.

“A notícia foi escrita com base numa fonte hospitalar, que, felizmente, se revelou falsa”, justifica o FC Porto, em novo comunicado.



“O FC Porto pede humildes desculpas ao próprio, à família e a todos os sócios e adeptos, com o desejo que o dr. Domingos Gomes continue de boa saúde por muitos anos”, pode ler-se também no comunicado.

Aos leitores e ao visado, a Tribuna Expresso pede desculpas.