FC Porto: sobe para sete o número de suspeitos do ataque à família de Sérgio Conceição e dois, pelo menos, estão ligados aos Super Dragões

Após o comunicado do Comando Metropolitano do Porto da Polícia de Segurança Pública (PSP), esta sexta-feira, ter identificado quatro suspeitos do apedrejamento ao carro da família de Sérgio Conceição - onde além da mulher, seguiam dois filhos e a namorada do mais velho - o Expresso apurou que estarão “supostamente implicados mais três elementos”.