Viatura onde viajavam a mulher e dois dos filhos de Sérgio Conceição apedrejada à saída do Estádio do Dragão

O carro onde viajavam Liliana Conceição, mulher de Sérgio Conceição, e os filhos Rodrigo, de 22 anos e jogador do FC Porto, e José, de apenas sete anos, terá sido atingida por pedras à saída do Estádio do Dragão, notícia avançada pelo diário “Record”.

Tudo aconteceu após a surpreendente derrota do FC Porto em casa com o Club Brugge por 4-0, na 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O carro em que a família viajava foi alegadamente apedrejado por um grupo de adeptos, que depois dirigiu insultos aos ocupantes. Um deles, o filho mais novo do casal, com apenas sete anos. O “Record” diz que os estilhaços atingiram Liliana Conceição e, pelo menos, um dos filhos.

O caso foi reportado à PSP.