Chéquia-Portugal: o VAR que falava outra língua e o penálti “por instinto” de Ronaldo

Oiça o novo episódio do podcast A Culpa é do Árbitro, com Duarte Gomes e Diogo Pombo

Em jogos entre seleções europeias, a pessoa sentada na sala do VAR nem sempre vem do mesmo país da equipa de arbitragem em campo. Como ainda existem países sem vídeo-árbitro, a UEFA aproveita a presença de algum árbitro em Nyon, na sua sede, para trabalhar e fazer “alguns jogos seguidos”, explica Duarte Gomes em mais um episódio do “A Culpa é do Árbitro”.