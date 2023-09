E futebol? Há?

Respondendo já à pergunta: não, não há. O que se viu no domingo no Dragão é algo remotamente semelhante ao desporto-rei, mas não é a mesma coisa. Nem anda lá perto. É futebol à portuguesa, como o cozido ou a revista. No final, o treinador-adjunto do Porto, Vítor Bruno, disse que aqueles minutos finais foram uma caricatura do futebol português. Em parte tem razão. Uma caricatura é um exagero dos traços e características de alguém ou de alguma coisa. Mas a caricatura de ontem nem foi muito exagerada. O futebol à portuguesa é que é uma caricatura. E torna-se difícil caricaturar o que, por si só, já é uma caricatura.