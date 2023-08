Sporting: novas soluções, velhos problemas

Tal como tinha previsto nesta coluna – os videntes são bons a chamar a atenção para as suas previsões acertadas – Viktor Gyökeres, o “monstro” sueco, veio libertar Paulinho da obrigação de marcar golos e, com isso, ajudou o avançado português a… marcar um golo. Um golo decisivo e, como se dizia antigamente, providencial, e que, nos últimos anos, os adeptos do Sporting se habituaram a esperar que fosse Coates a marcar. Acabou esse sofrimento. Agora têm um avançado que marca golos e, no banco, outro avançado que também marca golos porque já não carrega a pressão brutal de os marcar.