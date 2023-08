O início de uma nova época é, sempre, pautado por expectativas. Dos clubes. Dos treinadores. Dos jogadores. Dos dirigentes. Dos adeptos. Muitas e altas expectativas. Na Liga Portugal também temos as nossas. Diferentes das de todos os outros, mas tão válidas como quaisquer outras. O dia em que recomeçam os campeonatos profissionais é perfeito para falar delas. Dá-las a conhecer aos adeptos. Até porque serão eles que estarão, em 2023-24, no centro de todas as expectativas da Liga Portugal.

‘O Futebol És Tu!’ Foi este o lema que escolhemos para a nova temporada. Um lema que resume um conjunto de iniciativas pensadas para promover o regresso dos adeptos e das famílias aos estádios. Foi pelos adeptos e para os adeptos que anunciámos uma redução — já efetiva — de 50% no preço dos bilhetes para os jogos da Allianz CUP. Que assinámos uma parceria com o Continente, colocando no mercado cerca de 200 mil ingressos para os encontros das Liga Portugal Betclic e Liga Portugal Sabseg a preços mais acessíveis. Que aprovámos regulamentos que impedem jogos com início depois das 20h45 em dias úteis. E que continuaremos a trabalhar com os clubes na implementação de iniciativas que promovam comportamentos agregadores e tornem mais atrativa a experiência que vivem quando vão a um estádio. O caminho é claro. Temos um desafio enorme pela frente. Mas vamos superá-lo.