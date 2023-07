O 9 em vez do 9,5. O que muda no ataque do Sporting com a chegada de Gyökeres

Em Alvalade, as águas estão calmas. Saiu Ugarte, como se perspectivava há muito tempo, mas nomes como Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves não têm transferência à vista. Gyökeres concentrou quase todas as atenções dos dirigentes leoninos, havendo outras posições ainda por reforçar. O facto de ser a contratação mais cara de sempre do Sporting demonstra, por si só, a competência do trabalho da direcção desportiva e do treinador nos últimos anos, que permitiu encaixar muito dinheiro com vendas. Logo se verá se o sueco vai corresponder a tamanho investimento, pelo que fizer e pelo que não fizer, mas Varandas quis marcar posição e oferecer a Amorim o avançado que pretendia.