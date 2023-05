As 10 revelações da liga portuguesa

Dani Silva (Vitória de Guimarães) – A época começou aos soluços, com muitas mudanças importantes, mas o trajecto feito por Moreno não só permitiu alcançar os objectivos como ainda abriu expectativas para o futuro. Uma das marcas da temporada vitoriana foi a aposta em nomes jovens, muitos deles formados no clube. André Amaro está aí para crescer. Quem também aproveitou a oportunidade, merecendo até a chamada à selecção sub-21, foi o médio de 23 anos. No 3-4-2-1 mais utilizado, contribuiu como organizador à frente da defesa. Mostra-se nas costas da pressão, sabe colocar-se para receber e escolhe o passe com critério, ligando por dentro ou lançando os alas. Defensivamente, tem um sentido posicional impecável para interceptar linhas de passe e antecipar situações de cruzamento. Junta uma agressividade positiva nas tarefas de pressão e recuperação, o que lhe permite ser competente num meio campo a dois. A experiência como central, por necessidade da equipa, não foi tão feliz. No enquadramento certo, ainda vamos ouvir falar bastante de Dani Silva.