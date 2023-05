Ganhar em alemão (o retrato tático do Benfica campeão)

Na perspetiva do Benfica, esta temporada ficaria sempre marcada pela aposta em Roger Schmidt. Rui Costa contratou o treinador pela ideia de jogo e pelo projecto de futuro, mas a saúde desportiva do clube encarnado precisava de um remédio a curto prazo. O impacto do técnico alemão é comparável ao de Jorge Jesus, quando chegou à Luz na época 09/10. Devolveu a esperança aos adeptos e acabou com o jejum de títulos, sendo a melhor equipa da liga e tendo momentos de excelência. A promessa de revolução estilística encontrou correspondência no relvado, com o melhor ataque e a hipótese de bater o próprio recorde pontual.