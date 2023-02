Mitoma e a anatomia do drible

O número 10 não se perdeu, reinventou-se. Já não é tão fácil encontrar extremos que metem a mochila às costas e vão à linha cruzar, mas a arte da finta ainda existe. Essa discussão tem marcado o futebol nos últimos anos, com perguntas sobre se os treinadores incentivam a expressão do talento individual. Não vai terminar. A análise ao jogo anda em círculos e os temas de discussão repetem-se ao longo das gerações. Não deixa de ser irónico que dois dos jogadores mais entusiasmantes da temporada façam da velocidade e do drible um modo de vida. Kvaratskhelia dispensa comentários. Kaoru Mitoma tornou-se uma das figuras da Premier League.