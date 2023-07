O que esperar de Viktor Gyökeres, o sueco alto que não é tosco e sabe fintar, mas que não é forte de cabeça

As juras de amor eterno feitas por Rúben Amorim a Paulinho e a promessa de não contratar nenhum ponta-de-lança caso Chermiti renovasse foram logo relativizadas pelo técnico do Sporting antes do final da temporada. Em abril, a não muito distante ideia de ter só o ex-SC Braga e o jovem vindo da formação como caras para o centro do ataque em 2023/24 foi, com o humor e até ironia habituais, quase descartada pelo treinador, abrindo caminho à chegada de mais um homem com a missão de ser o ponto final das jogadas ofensivas.

Ainda não estava a época dos rumores totalmente instalada e já um nome se posicionava em quase todos os jornais como o alvo pretendido pela direção desportiva liderada por Hugo Viana: Viktor Gyökeres, sueco de 25 anos do Coventry City, do Championship, o segundo escalão do futebol inglês.

O atacante estreou-se na segunda divisão sueca, ao serviço do Idrottsföreningen Brommapojkarna — sim, este nome apareceu aqui pelas artes mágicas do copy paste —, com 18 anos, chamando a atenção do Brighton, que o levou para Inglaterra. No clube das gaivotas, não teve muito espaço na equipa principal, sendo cedido a St. Pauli, na Alemanha, Swansea e, finalmente, Coventry, que o viria a comprar.