Rúben Amorim: “Jogar pelo Benfica foi um sonho de criança, é como ter dois amores. O Sporting foi a melhor coisa que me aconteceu”

Importância de criar sequência de vitórias

“É sempre importante, não importa o momento da época. Criar uma sequência de vitórias é voltar ao normal do que sempre tivemos. Terminar com essa sensação é a nossa obrigação. Também tentar voltar a não sofrer golos: tivemos uma sequência boa, depois, de repente, sofremos alguns golos e era importante voltar a não sofrer golos, contra uma equipa que, quanto a mim, foi talvez a equipa que mais melhorou depois da paragem do Mundial. Tem um bom treinador que, se calhar pela primeira vez desde a primeira passagem pelo Famalicão, teve algum tempo para treinar sem a rotação de jogadores normal no Famalicão. Os jogadores são muito talentosos, já fomos buscar alguns lá. É um teste difícil, queremos dar sequência à vitória em Guimarães”

Sporting sem objetivo concreto até final da época

“Temos de explicar aos jogadores o processo em que estamos inseridos. Todos os jogadores sabem que não atingimos os objetivos mínimos, mas também sabemos que daqui a cinco jornadas começa tudo outra vez. Demonstrámos muitas vezes durante esta época que temos uma equipa com potencial. Temos várias lacunas e nada melhor do que aproveitar todos os jogos para melhorar essas lacunas. Eles têm de pensar no futuro, são jogadores do Sporting, com contratos longos. A melhor forma de os motivar é que a vida de jogador de futebol é sempre corrida. Temos cinco jornadas para começar a próxima época da melhor forma”

Apoio da direção e unanimidade dos adeptos apesar da má época

“É muito estranho de lidar com isso, porque não estamos à espera disso. Acho que também é o reflexo de haver um treinador que, mesmo quando ganhou e esteve por cima, nunca alimentou qualquer saída, sempre quis ficar cá. Agora estou a viver o outro lado da moeda e a ser correspondido. Não vamos falar sobre isso novamente, não vamos voltar a debater o que se passou esta época. Mas o treinador gastou os créditos todos esta época, isto não continua para sempre. Sempre tiveram um treinador que, mesmo com sondagens de outros clubes, nunca abri a porta, nem sequer a deixei entre-aberta. Toda a gente diz que o treinador é muito teimoso, mas eles sabem que eu dou tudo pelo Sporting e os defendo de tudo. É a outra face da moeda. É normal? Não, até é difícil para mim lidar. Num clube grande que anda sempre numa roda vida, é um sinal de maturidade ter esta estabilidade e facilita-me a vida”

Continuidade no Sporting

“Ainda vou falar com vocês mais 15 vezes esta época. Nada mudou, expliquei bem a situação, acho eu. Temos uma grande responsabilidade, queremos ganhar estes jogos. A minha ideia não mudou. Eu não quero estragar o trabalho todo que foi feito aqui. É muito óbvio que gosto de estar cá. Um dia que saia do Sporting vou ter muita pena”

Irá superar o número de jogos pelo Sporting do que pelo Benfica

“Sinto-me mais realizado no Sporting. São momentos diferentes na carreira, tive um sucesso aqui que não tive no Benfica. Jogar pelo Benfica foi um sonho de criança, é como ter dois amores: um primeiro mais irracional, mais primitivo, e depois um amor que nos realiza e nos fazer sentir mais completos. Nunca pensei estar aqui, mas profissionalmente foi, de longe, a melhor coisa que me aconteceu. Não estou a dizer que sou do Sporting desde pequenino, mas falando de realização profissional o Sporting foi algo inesperado e mudou a minha vida”

Chermiti fará parte do plantel principal na próxima época?

“O Chermiti fará parte do nosso plantel. Se terá a companhia de um ou dois, vocês terão o verão para discutir isso. Eu sempre vos disse que precisávamos de mais um avançado [risos]. O Chermiti tem um potencial grande, mas tem coisas básicas que precisa de trabalhar. Se o treinador estiver cá, será jogador da equipa principal do Sporting”

Pensa deixar jogadores na equipa B, que luta por não descer

“Prejudicámos muitas vezes o Filipe Çelikkaya [treinador da equipa B]. O Dário [Essugo], como o Chermiti, é um jogador que temos de estabilizar mais na equipa A, mais vai à equipa B, o Fatawu a mesma coisa. Eles sabem que têm de ajudar a equipa B, da mesma forma que a equipa B muito nos ajudou. Eles sabem que o principal é ajudar a equipa A, mas desta vez tivemos o cuidado de ajudar a equipa B”

Teme perder jogadores do núcleo duro?

“Temos de criar uma ligação entre todos. No primeiro ano, quando estava toda a gente contra nós, foi muito fácil criar essa ligação entre todos, agora é mais difícil. Temos de manter os jogadores e continuar com as ligações entre eles. Esse é o nosso objetivo. Como disse na primeira época, para mim o principal não é ir buscar novos jogadores, é manter os nossos”