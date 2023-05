Roger Schmidt: o reformista tranquilo

As singularidades do futebol português são muitas vezes exageradas. Não falo dos atritos permanentes em redor dos bancos, do incessante ruído mediático, das suspeitas e acusações mais ou menos veladas, de um clima geral de crispação e desconfiança ao qual os adeptos, de início relutantes, aderem e, depois, alimentam. Tudo isto pertence aos arredores do futebol. É folclore, matéria etnográfica. Quando falo em singularidades, refiro-me aos entusiasmos sobre as virtudes do nosso futebol, à “qualidade do treinador português” e a uma sabedoria tática feita de desenrascanço, improviso, autocarros e que costuma passar por uma filosofia ou, no mínimo, por organização. Basta olhar para o fosso entre os quatro da frente e os restantes clubes, um fosso que tende a aumentar, para se perceber que nenhuma dessas supostas virtudes é muito virtuosa, antes o sintoma de uma profunda desigualdade e de um espírito que, não obstante a regra dos três pontos, introduzida há quase trinta anos, e salvo algumas honrosas exceções, continua a ser o do pontinho, da retranca e da absoluta falta de rasgo.