A estreia de Neemias Queta na pré-época dos Sacramento Kings valeu-lhe quatro pontos

O basquetebolista internacional português Neemias Queta somou na segunda-feira quatro pontos na estreia dos Sacramento Kings na pré-temporada da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), saldada com um triunfo no reduto dos Los Angeles Lakers por 105-75.

Neemias Queta, que vai cumprir em 2022/23 a segunda temporada da NBA, acertou os dois ‘tiros’ de campo tentados e somou ainda dois ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento.

O poste luso jogou os últimos 7.04 minutos do encontro, tendo entrado, a substituir Matthew Dellavedova, numa altura em que os Kings já venciam por 19 pontos (88-69).

Keegan Murray, com 16 pontos e seis ressaltos, foi o elemento em maior evidência nos Kings, enquanto Anthony Davis destacou-se nos Lakers, com um ‘duplo duplo’ de 11 pontos e 11 ressaltos, enquanto LeBron James marcou quatro pontos, em 15.41 minutos. Na pré-temporada da NBA, os Kings voltam a jogar no domingo, frente aos Portland Trail Blazers.

Neemias, que na formação passou por Barreirense e Benfica, renovou com os Kings para 2022/23, voltando a assinar um contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e igualmente na secundária, os Stockton Kings, da G-League.

O poste, de 22 anos e 2,13 metros, foi o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do ‘draft’ de 2021, realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.

Na época de ‘rookie’ (2021/22), Neemias cumpriu 15 jogos pelos Kings, nos quais somou 45 pontos (média de 3,0), 31 ressaltos (2,1), oito desarmes de lançamento (0,5) e seis assistências (0,4), em 119.34 minutos (8.0).