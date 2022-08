Neemias Queta: “Trabalhei imenso este verão e estou com a confiança no máximo. Consegui meter um pouco mais de peso e ganhar físico”

Neemias Queta, jogador dos Sacramento Kings, da NBA, primeiro português a atuar na mais importante liga de basquetebol do mundo, estreou-se por Portugal na jornada dupla de pré-qualificação para o Europeu de 2025. Queta ajudou a derrotar a Roménia fora, por 75-59, e Chipre, em Odivelas, por 102-69.

Neemias veio a casa, mas em breve estará de volta aos EUA, onde voltará a repartir a época entre os Sacramento Kings, o conjunto que atua na NBA, e os Stockton Kings, da G League. “O mais cedo possível embarco para os Estados Unidos. Ainda estou à espera do visto [de trabalho] para ficar tudo pronto”, disse o português ao jornal “A Bola”.

A pressa de partir prende-se com a preparação física para a exigente competição: “Fazer logo campos de verão antes do training camp [dos Kings] começar. Depois é rolar os dados e esperar pela sorte”.

MIGUEL A. LOPES/Lusa

O poste de 2,13m vai iniciar a segunda temporada na NBA aos comandos de Mike Brown, que orientou LeBron James nos Cavaliers e passou a última época como adjunto dos Golden State Warriors, campeões da liga. Queta tem esperança de jogar mais pelo conjunto principal: “Sim, estou muito confiante no meu trabalho. É nele que posso acreditar. Trabalhei imenso este verão e estou com a confiança no máximo”. O jovem de 23 anos crê que a chegada de Brown pode beneficiá-lo: “Tendo em conta que vem aí um técnico novo e começamos todos do mesmo parâmetro e também possuo mais experiência”, explica o português.

A evolução do jogador é também física. É preciso mais músculo para jogar nos EUA. “Este é sobretudo um nível diferente do que estou habituado. Consegui evoluir, (…) meter um pouco mais de peso e ganhar físico. (…) Tenho trabalhado imenso e depois é só saber jogar”, disse Neemias Queta.

Devido aos compromissos dos Kings, o agora internacional não poderá dar o seu contributo à seleção nacional em quatro importantes jogos - frente à Bulgária e à Roménia, em novembro, e contra Chipre e Bulgária, em fevereiro. Neemias gostaria que fosse diferente e aguarda nova oportunidade de representar o seu país: “É uma questão de haver possibilidade de calendários e de os Kings me deixarem vir. Estou sempre disposto a fazer parte deste grupo. (…) Estamos todos a lutar pelo mesmo objetivo, chegar ao Euro-Basket 2025”.