Muitos homens que jogam futebol são muito ricos e distanciaram-se do público. As jogadoras estão perto das pessoas com as suas preocupações

Antigo campeão do Mundo de futebol

Estive recentemente no campo de férias organizado este ano pela minha fundação, onde os educadores prestam formação a crianças em matéria de exercício, nutrição e desenvolvimento pessoal. Reparei que os participantes espreitavam regularmente os seus telemóveis com uma certa excitação. Queriam manter-se atentos ao resultado. Naquela manhã, a Alemanha estava a jogar contra a Coreia do Sul e toda a gente sentia: a disputa é importante.

O Campeonato do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia é entusiasmante. A atmosfera nos estádios de Sydney, Brisbane e Auckland é excelente, na Europa e noutros locais milhões de pessoas acompanham o acontecimento em estranhas horas do dia. Ainda há poucos anos não teria acontecido uma coisa assim, que um jogo de uma ronda preliminar cativasse as pessoas na Alemanha. O futebol feminino tornou-se mais atraente porque está melhor. Agora ele pode ser apreciado sem que se diga “sim, mas”.

Durante muito tempo era proibido, ou dificultado, que as mulheres jogassem futebol. A Alemanha só levantou essa proibição em 1970. Agora elas reduziram significativamente a diferença que resultou dessa discriminação. Há cada vez mais mulheres a jogar futebol, fazem-no com grande intensidade e estão mais bem treinadas, mesmo nas camadas infantis e juvenis. Pode verificar-se isso nos dribles, nos cortes, nos golos espetaculares deste Mundial. Aquele que foi marcado contra a Alemanha por Linda Caicedo, de 18 anos, será recordado durante muito tempo.