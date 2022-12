Obrigado, futebol. Nunca acabes

Obrigado, corrupção. Obrigado, FIFA corrupta. Obrigado, Havelange, Blatter e Infantino. Obrigado pela atribuição deste Mundial ao Catar porque, no meio do outono, descobrimos em campo um verão invencível.

Obrigado, Dibu Martínez, seu filho-da-mãe ordinário, pela tua defesa extraordinária que prolongou por mais uns minutos o nosso prazer. Obrigado, FIFA por não acabares com os penáltis.

Obrigado, senhor árbitro polaco.

Obrigado, Di María, fiel escudeiro com corpo longilíneo de Cavaleiro da Triste Figura. Obrigado pelo teu golo, as tuas fintas, as tuas lágrimas.

Obrigado, Nicolás Otamendi pelo penálti que cometeste. A França estava morta e tu deste-lhe o beijo da vida para que ela ressuscitasse e, em conjunto, nos oferecessem os mais belos minutos da história do futebol.

Obrigado, Kolo Muani porque, isolado frente ao gigante Dibu, não tiveste a frieza de acabar com o jogo. Obrigado pelo teu maravilhoso e cruel falhanço. Obrigado.

Obrigado, Scaloni. Obrigado, Ayala. Obrigado, Aimar. Obrigado, Deschamps, seu uber-francês de uma figa, por teres guardado o Coman tanto tempo no banco e de o teres lançado para incendiar o jogo.

Obrigado, Enzo, nome de craque superlativo, por vestires em simultâneo as mais belas camisolas do mundo.

Obrigado, Leo Messi. Obrigado pelos vómitos em campo e pelo “pecho frio”. Obrigado pelo passe a meio-campo, obrigado por teres perdido a bola para o golo do empate. Obrigado por finalmente teres sangue azul e branco a correr nas tuas veias. Obrigado por reclamares e sentires e te enfureceres e não ficares de olhar perdido em campo, alheado de tudo. Obrigado por te libertares desse aspeto anónimo e triste de rato de laboratório. Obrigado por liderares e incentivares os miúdos de que sabias ir precisar para chegar ao lugar mais alto do futebol. Obrigado por não desistires. Obrigado por tantos anos de magia.

Obrigado, Kylian Mbappé. Obrigado por despertares a tua equipa da letargia a golpes certeiros e de génio. Obrigado pela tua energia, pelo bem que nos faz a tua sede de vitória. Mesmo que não voltes a este palco, o que já fizeste é mais do que qualquer outro já fez – cinco golos em finais de Campeonatos do Mundo – mesmo que ainda não tenha sido desta que regressas a casa com o título de melhor do Mundial. Obrigado.

Obrigado, futebol. Obrigado por seres o que és: o ópio dos imaculados, o vinho dos abstémios, o sexo dos eunucos, a religião dos incréus, a nação dos apátridas. Obrigado pelas emoções, obrigado pela beleza, obrigado pela arte. Nada deves a ninguém, futebol. Nós é que te devemos tantas horas e as de domingo valem Louvres inteiros, bibliotecas-de-Alexandria e muralhas-de-todas-as-Chinas. És mais do que arte porque não tens de ser verosímil e domingo, depois de 70 minutos de camomila e valeriana, quase nos matavas do coração. Obrigado. Nunca acabes, futebol.