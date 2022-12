“Nós somos um tango. Sofremos, sofremos, somos puro coração”: a festa argentina nas ruas de Buenos Aires, com superstição e fé em Diego

Durante 36 anos, desde a conquista argentina liderada por Diego Maradona no México em 1986, os argentinos não ousavam dividir o reinado do mítico jogador. Mesmo perante o talento de Lionel Messi, o trono de Maradona continuava intacto, sob o argumento de que o desempenho de Messi na seleção argentina ainda ficava aquém do de Maradona.

Pois essa regra acaba de ser quebrada e os adeptos argentinos finalmente rendem-se a Messi, agora coroado nesta exclusiva galeria dos mitos.

"Considero que esta é a coroação de Messi. Aqueles que se resistiam a aceitá-lo nesse lugar, alegando que ele era um grande ganhador de pequenas partidas, agora viram que é um grande ganhador de grandes jogos. Efetivamente, é o deus do futebol. É quem tem a coroa e quem nos levou ao trono", define o adepto Luis Percul, de 58 anos.

"Cada um dos argentinos está feliz por Messi. Agradecemos a Maradona por tudo o que nos deixou, mas realmente precisávamos ver Messi a levantar a taça. Era o final aguardado de um filme inconcluso se ele não levantasse a taça. Precisávamos ter essa foto, todos os argentinos. Messi assumiu esse panteão", acrescenta outro adepto, Rafael Santamaría, de 45 anos.