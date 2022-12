Mbappé, o “rapaz com muito sentido de humor” e “cheio de ambição” que aspira de novo ao trono Mundial após crescer com influência portuguesa

As instalações de treino do Mónaco são um clássico das páginas de redes sociais que se dedicam a partilhar belezas arquitetónicas associadas ao desporto. A limitada extensão em metros quadrados do principado obrigou o clube a aproveitar todos e cantos e recantos, partindo pedra para conseguir ter campos de futebol.

É na peculiaridade deste espaço que devemos imaginar um diálogo entre três adolescentes da equipa sub-19 dos monegascos, ocorrido ali por 2015. Chano Boukholda e outro companheiro estavam acompanhados de Kylian Sanmi Mbappé Lottin, o mais novo do trio, mas já o mais promissor.

Os três estavam a almoçar na academia quando decidiram fazer perguntas a Kylian, simulando uma entrevista, “porque já todos sabiam quem seria a estrela dali e, além do mais, ele falava muito bem, era bastante articulado”, conta, à Tribuna Expresso, Chano Boukholda.