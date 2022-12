Regragui está aí para as curvas

Os treinadores são parte inestimável do folclore de um Mundial: da liquefação axilar de Camacho na Ásia ao histrionismo mariachi de Miguel Herrera na África do Sul, dos Modern Talking (Löw und Klinsi) no banco da Alemanha à cara de pato triste de Zlatko Dalic, da elegância fleumática de Don Óscar Tabárez à gritaria evangélico-militar de Scolari, um Mundial é também os quinze minutos de sol e fama de alguns treinadores inconspícuos que, terminada a competição, se evaporam nas catacumbas da memória futebolística.