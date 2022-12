Ares de mudança perdidos no deserto (a análise à eliminação de Portugal contra Marrocos)

A terceira melhor participação de sempre em Mundiais saber a pouco é um sintoma da evolução do futebol português e da forma como se posicionou. Subiram as expectativas depois da exibição feita contra a Suíça, naturalmente. Pela postura defensiva de Marrocos, previa-se que fosse difícil repetir o brilharete nos quartos de final. O problema é que a continuidade no onze escolhido por Fernando Santos – já vamos a Rúben Neves – ficou-se apenas pelas individualidades. Coletivamente, em especial na primeira parte, o receio de perder bolas e ser contra-atacado levou a um jogo muito direto, com variações de flanco e lançamentos para as costas da defesa. Cedeu-se ao que dava conforto ao adversário, evitando a procura pelas zonas interiores.